جزائريون ضمن قائمة أحسن باحثين في العالم لسنة 2018

تم تصنيف أربعة باحثين جزائريين ضمن قائمة أحسن الباحثين في العالم للسنة الفارطة 2018، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وأوضح المصدر ذاته، أن هؤلاء الباحثين “وردت أسمائهم ضمن قائمة أحسن الباحثين في العالم لسنة 2018 حسب تصنيف (Clarivate Analyties Highly Cited Researchers)”ويتعلق الامر بالسادة ” بن شهرة موفق، عباس عدة بيديا، عبد الواحد تونسي وهم أساتذة من جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس ” بالإضافة الى ” السيد هواري محمد سيد احمد وهو أستاذ بجامعة اسطمبولي مصطفى بمعسكر”

وتتضمن هذه القائمة –يضيف ذات البيان –“أسماء الباحثين على المستوى العالمي الذين تم اختيارهم بناء على الانتاج العلمي الكبير والمتميز على غرار الاصدارات العلمية ” التي تشمل العديد من “الاقتباسات والمصنفة ضمن أعلى 1 بالمائة من نسبة الاقتباسات في مجالاتهم البحثية الواردة في قاعدة بيانات الأبحاث المنشورة في (Web of Science)”

وأشار نفس البيان الى ان هذه القائمة قد تضمنت “فقط أسماء الباحثين الجزائريين المذكورين على النطاق المغاربي”، ويدل هذا التصنيف العالمي “الهام للباحثين الجزائريين على ان البحث العلمي في الجزائر يتجه نحو التميز، خاصة في مجالات الرياضيات والهندسة “

رزاقي.جميلة