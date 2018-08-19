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جزائريون يراسلون السلطات لإعادة فتح قنصلية في ليبيا

islam kaabech 19 أغسطس 2018 الحدث اضف تعليق 138 زيارة

طالب جزائريون مقيمون في ليبيا السلطات الجزائرية بإعادة فتح القنصلية العامة في طرابلس، بسبب ما وصفوه بـ”عراقيل” تقف أمام تجديد وثائق وجوازات سفرهم المنتهية الصلاحية.

ووفق صحيفة “بوابة الوسط” الليبية فإن الجزائريين يواجهون في ليبيا مع استمرار إغلاق مقر قنصليتهم في طرابلس لسنوات عراقيل تجديد الوثائق الرسمية، ما جعلهم عاجزين عن استصدارها ومنعهم من التنقل إلى بلادهم، وفق مراسلة وصلت رئاسة الجمهورية الجزائرية أخيرا.

وتابع مرسلو المناشدة حسب المصدر ذاته، أنه “يصعب عليهم العودة للجزائر بسبب ارتباطهم بوظائفهم وأبنائهم في المدارس والجامعات، لا سيما وأن الإقامة في ليبيا تتطلب جوازات سفر سارية المفعول”. وأشاروا إلى أن “عدم تجديد جوازات السفر يحرم الجزائريين من فتح حساب بنكي أو الانتقال من مدينة إلى أخرى أو حتى شراء شريحة هاتف أوالقيام بأي إجراء آخر”.

ولكن مصادر جزائرية، أكدت حينها إلى الصحيفة الالكترونية “بوابة الوسط”، أن “التريث في إعادة نشاط القنصلية العامة في ليبيا مرتبط بتطورات بعث الحلول السياسية والأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

إسلام كعبش

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