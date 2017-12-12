جزائريون وفرنسيون ينضمون إلى داعش أفغانستان

وصل 8 جزائريون وفرنسيون بينهم نساء و أطفال إلى إقليم اوزجان أفغانستان ،حيث أقاموا قواعد جديدة،ويناهز عدد الدواعش في الإقليم ب200 عنصرا تمكنوا من الاستيلاء على المنطقة بأكملها.

أكدت مصادر في أفغانستان للمرة الأولى انضمام فرنسيين وجزائريين، قدِم بعضهم من سورية، إلى صفوف تنظيم داعش في ولاية غوزجان شمال ، حيث أنشأ التنظيم قواعد بعد ظهوره في ولايتي ننغرهار وكونار (شرق) عام 2015 .

وأوضح حاكم منطقة درزاب بولاية غوزجان، باز محمد دوار أن “رعايا فرنسيين وجزائريين بينهم نساء وصلوا إلى المنطقة قبل نحو 20 يوماً، وهم يتنقلون برفقة مترجم طاجيكي، ومعهم شيشانيون وأوزبك وطاجيك”، مشيراً إلى أن عدداً من المقاتلين الجزائريين سبق أن أمضوا وقتاً في سورية والعراق .

موضحا أن “أربعة من الأجانب بينهم امرأتان، يتحدثون الفرنسية والعربية”، وبرفقتهم “سبعة أو ثمانية مقاتلين جزائريين لا يتحدثون إلا العربية، إلى جانب شيشانيين وأوزبكستانيين وطاجيكستانيين.

وانضم مئات من الفرنسيين بعضهم ينحدر من شمال أفريقيا إلى صفوف تنظيم داعش في الشرق الأوسط، ما يثير التباسا بشأن جنسيات الوافدين الجدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري: “نسميهم العرب، لكنهم لا يحملون جوازات سفر “.

ونقل شهود عيان أن عدد الأجانب يناهز200 شخص يضمون خليطاً من العرب والأوروبيين والسودانيين والباكستانيين، مشيراً إلى أنهم بدأوا في التوافد قبل ستة أشهر، ويتدربون على تنفيذ اعتداءات انتحارية وزرع ألغام .

وكشف السكان المحليون أن منطقة درزاب باتت في يد داعش بنسبة 95 في المئة، فيما فرّ سكان كثيرون خصوصاً الموظفين الحكوميين .

وكشف الناطق باسم حكومة الولاية محمد رضا غفوري أن تنظيم داعش،قد تمكن من تجنيد حوالى 50 طفلاً من المنطقة بالقوة أو باستغلال بؤس العائلات.

وتابع:” بعض الأطفال يبلغ بالكاد عشر سنوات، وهم يمكثون في مخيم خاص بقرية سرداره حيث يستعدون لتنفيذ اعتداءات “.

وأكدت كيتليـــن فوريست من معهد دراسة الحــرب في واشنطن أن تنظيم داعش يريد تحويل غوزجان إلى “محور لوجستي لاستقبال مقاتلين أجانب وتدريبهم”.

واعتبرت أن التنظيم الذي هُزم في سورية والعراق”بات يعتبر أفغانستان ملاذاً يستطيع منه التخطيط لاعتداءات في الولايات المتحدة “.

وتشكل أفغانستان ذات المحيط المعقد والحدود السهلة الاختراق أرضاً للأرهابيين منذ فترة طويلة.

وفي 19 نوفمبر الماضي، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أثناء محطة في كابول على الخطر المتنامي لداعش في أفغانستان بعد هزائمه في العراق وسورية .

رفيقة معريش