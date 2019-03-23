محاكمة شعبية للفلأن والأرندي في الشارع : جزائريون في خامس جمعة من أجل التغيير

كما كان متوقع خرج الجزائريون في خامس جمعة بالالاف في العاصمة وفي عدة ولايات، وبدأت التظاهرات السلمية ضد النظام في خامس مسيرة للمطالبة بالديمقراطية في ساحة البريد المركزي حيث تجمع اللالاف بشعارات تطالب برحيل النظام وتهاجم أحزاب السلطة التي حاولت ركوب الحراك.

تزامن الجمعة الخامسة مع الحراك الشعبي مع ظروف مناخية تميزها الأمطار ولم يمنع المتظاهرين من الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيل النظام، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة مبكرا في مسيرة ضد النظام تحت شعار ” تتنحاو قع”

وشهدت المسيرة في بدايتها محاكمة شعبية لحزبي السلطة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بعدما رفع المحتجون شعارات “ديقاج” وهو رد على تصريحات معاذ بوشارب واحمد أويحيى الذين أعلنا مساندتهما للحراك الشعبي لاستعطاف المتظاهرين وركوب موجة الحراك .

ورفع المحتجون عدة شعارات أبرزها ” الأفلان والارندي كرهناكم تتنحاو قع” وكتب احد المحتجين على لافتة كبيرة “توبتكم مشكوك فيها يا أصحاب الكشير ” بينما رفع أخر شعار “رانا في حداد حتى تستقيل البلاد.”

كما وجه المتظاهرين انتقادات لاذعة لنائب الوزير الأول وزير الخارجية رمطان لعمامرة على خلفية تنقلاته لعدة عواصم أجنبية منها روسيا وايطاليا وألمانيا ورفع المحتجون شعارات للرد على السلطة التي تحاول الإستقواء بالخارج من بينها لافتة كتب عليها “إسألوا هتلر من هم أحقر الناس الذين قابلتهم ؟قال الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم “

وللإشارة شهدت الجزائر العاصمة يوم الأمس حركية كبيرة وهو دليل على أن المسيرات لن تتوقف.

رزاقي.جميلة