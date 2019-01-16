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جزائريون ضمن شبكة ارهابية باسبانيا

Razika kherkhache 16 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 42 زيارة

أعلنت الشرطة الاسبانية في إقليم كتالونيا عن توقيفها 18 شخصا، امس الثلاثاء 15 جانفي، في إطار مكافحة الارهاب، حيث كانوا يشكلون خلية يشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجمات إرهابية.

وجاء في بيان الشرطة الاسبانية وفقا لوكالة “فرانس برس”، أن “18 شخصًا تم اعتقالهم في سياق عملية مكافحة الإرهاب”، بينهم ” خمسة عناصر كانوا في مرحلة متقدمة من التطرف بنية تنفيذ هجوم”.وقال ذات المصدر إن الخمسة الذين اعتقلوا بتهم الإرهاب تتراوح أعمارهم بين 33 و 44 عاما وكانوا يعيشون في برشلونة، يعود أصل ثلاثة منهم إلى الجزائر وواحد من ليبيا وواحد من العراق.

أما الآخرون المعتقلون فهم من جنسيات مختلفة: جزائريون وإسبان ومصريون وعراقيون ومغربيون ولبنانيون.وبحسب الشرطة الإسبانية أنهم دافعوا عن مبادئ وعقيدة وعمل تنظيم “داعش” الارهابي  واستخدام عدد كبير من المنشورات التي تدعو إلى أطروحاته ، وقالت الشرطة على موقع تويتر “عملية مكافحة الإرهاب جرت صباح اليوم في برشلونة وإيغوالادا” وهي بلدة صغيرة تقع على بعد ستين كيلومترا غرب العاصمة الكتالونية.

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