جزائريتان في استفتاء أفضل ممثلة عربية

رشحت كل من الممثلة الفلسطينة المولد وسورية الجنسية وجزائرية الأصل نسرين طافش، ومواطنتها السورية صباح الجزائري ــ تعود أصولها إلى مدينة معسكر ــ ، لاستفتاء أفضل ممثلة عربية في رمضان في موقع “ليالينا” المهتم بشؤون نجوم الفن العربي.

ومن النجمات العربية التي تضمنها الترشيح وعددهن 35 نذكر، الممثلة التونسية هند صبري، اللبنانية هيفاء وهبي، المصريتان هالة صديقي ويسرا، المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية روبي، وغيرهن من الأسماء الممثلات اللواتي قدمن أدوارا رئيسة في مختلف المسلسلات الرمضانية. يذكر أن ترشيح نسرين طافش جاء بعد مشاركتها في مسلسل العقاب والعفرا عن دور شوق، وأما صباح الجزائري فقد أدت دور أم عصام في مسلسل باب الحارة.