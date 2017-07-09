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جزائريتان في استفتاء أفضل ممثلة عربية

yassin bouras 9 يوليو 2017 الثقافة اضف تعليق 16 زيارة

رشحت كل من الممثلة الفلسطينة المولد وسورية الجنسية وجزائرية الأصل نسرين طافش، ومواطنتها السورية صباح الجزائري ــ تعود أصولها إلى مدينة معسكر ــ ، لاستفتاء أفضل ممثلة عربية في رمضان في موقعلياليناالمهتم بشؤون نجوم الفن العربي.

ومن النجمات العربية التي تضمنها الترشيح وعددهن 35 نذكر، الممثلة التونسية هند صبري، اللبنانية هيفاء وهبي، المصريتان هالة صديقي ويسرا، المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية روبي، وغيرهن من الأسماء الممثلات اللواتي قدمن أدوارا رئيسة في مختلف المسلسلات الرمضانية. يذكر أن ترشيح نسرين طافش جاء بعد مشاركتها في مسلسل العقاب والعفرا عن دور شوق، وأما صباح الجزائري فقد أدت دور أم عصام في مسلسل باب الحارة.

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