جزائرية في نهائي مسابقة نجوم العلوم بقطر

تأهلت المهندسة الجزائرية سيلينا خشني، التي تمثل الجزائر في مسابقة “نجوم العلوم” التي تنظم بالعاصمة القطرية الدوحة، في موسمها التاسع، إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بابتكارها المتمثل في جهاز رصد وتشويش طائرات “درونز” لحماية المنازل ،وجاءت المبتكرة الجزائرية سيلينا خشني، التي تشتغل مهندسة بمركز البحث والتطوير بالمجمع العمومي للاتصالات “اتصالات الجزائر”، والذي عملت فيه كثيرا على مشروع الطائرات بدون طيار، ضمن تسعة متأهلين عن مرحلة المجلس العلمي، ولقي تقدمها في مراحل المسابقة تجاوبا وتفاعلا من قبل الجزائريين