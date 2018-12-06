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جزائريان في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب للمؤلف الشاب في طبعتها 13

Sabrina Kerkouba 6 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 128 زيارة

 

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم الخميس، القائمة الطويلة لفرع “المؤلف الشاب” في دورتها الثالثة عشرة (2018- 2019) التي اشتملت على 12 من أصل 365.
 
وضمت القائمة الطويلة كاتبان جزائريان هم: “روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط و التّكامل بين منظومة القيم و العلوم الاجتماعية” للكاتب الجزائري د. عبد الرزاق بلعقروز من إصدارات إبداع المؤسّسة العربية للفكر والإبداع 2017، و”وما يبقى يؤسسه الفن؛ مقاربات في الباليه والأوبرا والتشكيل” للكاتبة الجزائرية د. بهاء بن نوار من إصدارات فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة 2018.
و”جائزة الشيخ زايد للكتاب”، هي جائزة مستقلة، تُمنح كل سنة لصناع الثقافة، والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية، وذلك وفق معاييرَ علمية وموضوعية. وقد تأسست هذه الجائزة بدعم ورعاية من “هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة”. وتبلغ القيمة الإجمالية لها سبعة ملايين درهم إمارتي.
يذكر أنه تم الإعلان عن القائمة الطويلة في فروع “الآداب” و”التنمية و بناء الدولة” و”الفنون والدراسات النقدية” و”أدب الطفل والناشئة” الأسابيع
الماضية، على أنّ يتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع القادمة.

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