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جدول أعمال زيارة الوزير الأول الإيطالي إلى الجزائر

islam kaab 5 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 36 زيارة

يقوم رئيس الوزراء الإيطالي ، جوزيبي  كونتي في هذه الأثناء بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ساعات، للتباحث مع كبار المسؤولين الجزائريين حول عدة ملفات تهم البلدين.

يحمل جدول أعمال الزيارة وفق مصادر إعلامية إيطالية، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الثورة في الجزائر العاصمة بمقام الشهيد.

وفي هذه اللحظات، يلتقى الوزير الأول الإيطالي كونتي الوزير الأول أحمد أويحي، في مركز المؤتمرات الدولي “عبد اللطيف رحال”.

وفى نهاية المقابلة سيعقد المسؤولان الحكوميان الجزائري والإيطالي مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأخيراً سيعقد كونتي اجتماعا مع رواد الأعمال والجالية الإيطالية التي تعيش في الجزائر في مقر إقامة السفير الإيطالي في الجزائر العاصمة.

إسلام كعبش

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