تباينت آراء نقابات قطاع التربية الوطنية حول تاريخ إجراء امتحان البكالوريا الاستثنائية بين المرحب لتحديده شهر جويلية وبالتحديد قبل تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا و بين الرافض له على أن يتم تأجيله إلى شهر سبتمبر لمنح الفرصة للراسبين أيضا في اجتيازه و بين الرافض لفكرة البكالوريا الاستثنائية من أساسها.

الكناباست:على الوزارة الإعلان عن النتائج بصورة مشتركة

رحب المكلف بالإعلام بنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” مسعود بوديبة، بتحديد تاريخ البكالوريا الخاصة في الـ13 جويلية قبل الإعلان عن النتائج، باعتباره جزء من مقترحهم على وزارة التربية و الذي تمحور حول ضرورة إجراء الامتحان قبل تاريخ الإعلان عن النتائج و تأجيل هذا الأخير إلى حين الانتهاء من تصحيح أوراق مترشحي هذه الدورة سيما وان عددهم لن يكون كبيرا وبالتالي المدة التي سيستغرقها الأساتذة المصححون لن تأثر كثيرا عن تاريخ الإعلان عن النتائج.

وأوضح بوديبة بان رؤيتهم خلال الاجتماع الذي جمعهم بوزيرة التربية نورية بن غبريط يوم الأربعاء المنصرم تضمنت أيضا ضرورة إعادة البكالوريا في كل المواد للمقصيين وأن تكون بنفس النظام وبنفس التوقيت، بالإضافة إلى أن تكون قبل التاريخ المحدد سابقا للإعلان عن نتائج البكالوريا، متمنيا بالموازاة أن تُضبط كل الأمور التنظيمية لهذه الدورة، في انتظار أن تستجيب لمطلبهم المتعلق بتأجيل الإعلان على النتائج إلى غاية إنهاء عملية تصحيح أوراق مترشحي هذه الدورة.

الكلا:

نطالب بدورة استدراكية دائمة للبكالوريا

أعلن رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” ايدير عاشور،عن رفضه القاطع لتخصيص بكالوريا للمقصيين بسبب التأخر، مبرزا أن مطلبهم تمثل في أن تكون هناك دورة ثانية استدراكية دائمة للبكالوريا، ينبغي مناقشة محتواها مع كافة الفاعلين في القطاع.

وأشار إيدير عاشور إلى أن قرار الرئاسة القاضي بتخصيص دورة بكالوريا للمترشحين المقصيين بسبب التأخر جدد إحياء المطلب المتعلق بضرورة إعادة إصلاح امتحان البكالوريا وإعادة قيمته السابقة، وتفعيل العمل ببكالوريا استدراكية دائمة.

الاينباف:

كان يجب تأجيل الامتحان إلى غاية شهر سبتمبر لتمكين الراسبين من المشاركة أيضا

وانضمت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الاينباف”هي الأخرى إلى نهج المطالبين بتفعيل العمل ببكالوريا استدراكية للراسبين في الدورة العادية، حيث كشف المكلف بالإعلام على مستوى النقابة جلالي بلخير على أن مقترحهم بالنسبة لتاريخ الدورة الاستثنائية تمثل في المطالبة بتأجيل الامتحان إلى شهر سبتمبر القادم من أجل تمكين الراسبين في الدورة العادية من الاستفادة منها من باب العمل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف بلخير فيما تعلق بتاريخ الامتحان أن النقابة أكدت على ضرورة تأجيله الى غاية شهر سبتمبر لتوسيع الفرصة للراسبين من إعادته مادامت الفرصة قد منحت للمقصيين بسبب التأخر وهذا من باب تفعيل العمل بتكافؤ الفرص سيما وأن المستفيدين من هذه الدورة سيكون حظهم أوفر من المجتازين للامتحان في دورته العادية.

وفي ذات القضية أيضا شدد بلخير على ضرورة إعادة النظر في امتحان البكالوريا بدءا من تاريخ اجتيازها ، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة ضبط تاريخه بما يتماشى مع ظروف كل مناطق الوطن، بالأخذ بعين الاعتبار وبصفة خاصة ظروف مترشحي مناطق الجنوب، الذين يعانون من تزامنها مع فترة ارتفاع درجات الحرارة إلى أقصى مستوياتها، طارحا إشكالية استحالة تمكن وزارة التربية من إحصاء عدد المقصيين الحقيقيين بسب التأخر غير مستبعد أن يستفيد المترشحون الغائبون عمدا عن اجتياز الامتحان بسبب عدم تحضيرهم الكافي له من هذه الفرصة.