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جثمان مبروك ايت عمارة يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة

Sabrina Kerkouba 8 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 140 زيارة

 

  

وري جثمان الممثل والتقني السينمائي مبروك ايت عمارة في مقبرة العالية بالعاصمة، بحضور جمع من أصدقائه ومقربيه.

وكان قد توفي الممثل مبروك ايت عمارة، بعد مرض عضال عن عمر ناهز الــ 56 سنة حسب ما علم من الوسط الفني.

الراحل الذي كان يعمل عارضا للأفلام وريجيسور، بقاعة سينماتك العاصمة منذ  فيفري 1990  بعد إعادة فتح القاعة التي كانت تعرضت لحريق في 1988 إلى غاية تقاعده المسبق في ديسمبر 2014، عرف بإطلالته الخاصة في العديد من الأفلام الجزائرية  خاصة مع المخرج الكبير مرزاق علواش في فيلم” باب الواد سيتي” (1994) وأيضا فيلم ” باب الواب (2004)  وفي المسلسل التلفزيوني “دزاير”(2005) لنفس المخرج.

واشتغل الفقيد أيضا مع المخرج عبد الكريم بهلول في فيلم “سفر إلى الجزائر” (2009) كريجيسور بعد إن غادر السينماتك كما كان ينشط في جمعية “مزغنة الثقافية” التي تعمل على عروض سينمائية للأطفال في إطار العمل الجواري.

 

عن Sabrina Kerkouba

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