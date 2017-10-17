سيدخل حزب جبهة الجزائر الجديدة في غمار الانتخابات المحلية القادمة في أكثر من 100 بلدية و 13 ولاية،و قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام لدى نزوله ضيفا على منتدى ”الحوار” أن حزبه سيدخل محليات نوفمبر ليس من أجل تحقيق انتصار كاسح، وإنما من أجل تجسيد الأهداف الإستراتيجية التي وضعها الحزب، مؤكدا على أن ” الجزائر الجديدة” ستتواجد خلال المحليات في أكثر من 100 مجلس بلدي، و13 مجلس ولائي ، من أجل العمل على تجسيد التنمية المحلية و العمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن الجزائري، خاصة اليومية منها.

وأكد بن عبد السلام أن أكثر مشكل واجهه الحزب هو “جمع التوقيعات أهم عائق واجهنا في إعداد القوائم:وقال عن فكرة الانسحاب هي فكرة الضعفاء وسنبقى نناضل.

وعن أهم المحاور التي سيتطرق إليها خلال الحملة الانتخابية، أكد رئيس الحزب

أن الأمر متعلق بالحياة اليومية للمواطن ،وسيتم التركيز على موضوع التنمية المحلية ومعالجة مشاكل المواطن، التي تمس تمدرس أولاده و معاشه، و الأمن على مستوى البلديات ، كذلك البطالة من أجل إقناع المواطن باختيار قوائمنا، كذلك العمل على إقناع المواطن أجل التصويت قبل كل شيء .

وعن توقع عزوفا عن التصويت خلال المحليات، أكد جمال بن عبد السلام أن العزوف ليس نتيجة غضب شعبي، بل له أسبابه و دوافعه، التي تركت الشعب يستقيل عن الحياة السياسية وعن ضمانات دربال وهل هي كافية لإجراء انتخابات نزيهة قال نفس المسؤول أنه يتفهم كلام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأنه يريد أن يبعث رسائل ايجابية تطمينية للمواطن ،و لكن كل ما تقوله الهيئة تناقضه الإدارة، لأن الهيئة ليس لها من الآليات و الصلاحيات ما يسمح لها بفرض إرادتها على الإدارة،

وبخصوص تحدث الوزير الأول عن فتح حوار مع الأحزاب، أكد بن نفس المسؤول أنه جبهة الجزائر الجديدة لم تتلقى أي دعوة من قبل الوزارة الأولى أحمد اويحيى.

رزاقي جميلة