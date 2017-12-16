جامعة نيجيرية تبعد إحدى طالباتها من حفل لارتدائها الحجاب

منعت جامعة نيجيرية طالبة مسلمة بكلية الحقوق من حضور حفل داخل كليتها لأنها “كانت ترتدي الحجاب”.

وفوجئت الطالبة أماسا فردوس بمنعها من دخول قاعة في كلية الحقوق بجامعة ألورين النيجيرية، بولاية كوارا غربي نيجيريا حيث كان يقام حفل هناك، لأنها غطت رأسها بحجاب وهو ما تمنعه اللوائح هناك. ورفضت أماسا طلب المسؤولين بخلع حجابها، بل وأصرت على أنها سترتدي شعرا مستعارا فوق الحجاب ولن تنزعه، بحسب وسائل إعلام نيجيرية. ودافعت الجامعة عن موقفها هذا وأكدت على أن الطالبة كانت تخالف لوائح الزي الرسمي المعمول به في كليتها. بينما وصفت الطالبة أماسا ما قامت به الكلية بانه يمثل “انتهاكا لحقوقها”. وأثارت تلك الواقعة اهتمام وسائل الإعلام كما انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا. وأبدى بعض المستخدمين تعاطفهم مع الطالبة وأيدوا موقفها التمسك بالحجاب والحفاظ على حقوقها. وقالت إحدى السيدات على موقع انستغرام إن فردوس حافظت على حقوقها، ومن حقها ارتداء الحجاب وهو ليس بالأمر الجلل”ومنذ متى أصبح اللباس بهذه الطريقة جريمة”. وقالت مستخدمة أخرى على تويتر إن ما حدث مع أماسا يكشف “التمييز على أساس الجنس في نيجيريا، وفرض نوع من الولاية على النساء وما يرتدينه”.

بينما رأى مستخدم لتويتر أن الطالبة كان يجب أن تحترم لوائح الكلية والالتزام بعدم ارتداء الحجاب كما هو معمول به.