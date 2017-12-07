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جامعة إسطنبول تفتح باب الدراسات العليا أمام الطلبة الجزائريين وهذه هي الشروط

توفير السكن مجانيا طول فترة الدراسة مع تخفيضات على النقل:
جامعة إسطنبول تفتح باب الدراسات العليا أمام الطلبة الجزائريين وهذه هي الشروط

eldjazair 6 ديسمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 30 زيارة

أعلن مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية، التابع لجامعة إسطنبول في تركيا، فتح التسجيلات لجميع طلبة الدول الراغبين في إتمام دراساتهم بالجامعة التركية يوم 5 فيفري بالنسبة للدراسات العليا، وفي 16 أفريل 2018 بالنسبة لمرحلة الليسانس، مع إقامة للطالب طول مدة الدراسة مدفوعة من قبل الدولة التركية، وعن الإتيازات التي وفرها مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية التابع للجامعة التركية، و التي يحصل عليها الطالب المقبول في المنحة على تذاكر سفر مدفوعة من قبل الدولة من البلد الذي يقيم فيه إلى تركيا ومن تركيا إلى بلده بعد إنتهاء الدراسة بشكل نهائي، كما يحصل الطالب على إقامة طالب طول مدة الدراسة مدفوعة من قبل الدولة.
أما بخصوص المصاريف فسيتم دفع الدولة التركية للطالب راتب شهري 700 ليرة تركية لطلاب الليسانس و950 ليرة تركية لطلاب الماستر و1400 ليرة تركية لطلاب الدكتوراه و3000 ليرة تركية لطلاب البحوث العلمية، مع تقديم للطالب تأمين صحي مجاني طول فترة الدراسة،أما بخصوص اللغة التركية، سيحصل الطلاب الحاصلون على المنحة على سنة كاملة لدراسة اللغة التركية من دون أي رسوم، مع العلم أن الطلاب الملتحقين بالدراسة بلغة أخرى غير اللغة التركية يتوجب عليهم حضور السنة الكاملة لتعلم اللغة التركية أيضا، أما بخصوص المواصلات سيحصل الطلاب الحاصلون على المنحة على بطاقة تمنحهم حق التنقل بسعر مدعوم من الدولة مخفض جدا،وحدد المركز شروط التسجيل لطلاب الليسانس أن يكون من مواليد 1996 أو أقل، كما حدد المركز شروط التسجيل لمرحلة الماستر ولمرحلة الدكتوراه أن يكون من مواليد 1987 أو أقل، وأن يكون معدل درجة الليسانس لا يقل عن 75 من المئة وأن لا يكون تركي الجنسية أو ممن خسر الجنسية التركية.
رزاقي.جميلة

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