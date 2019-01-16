يواصل رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، المساعي لجمع أحزاب المعارضة على موقف واحد قبل الرئاسيات التي لم تظهر لها بوادر انفراج مع صمت الرئيس وفشل حركة مجتمع السلم في لملمة الشركاء السياسيين.

وحسب مصادر من داخل حزب عبد الله جاب الله، أكدت لـ”الجزائر” أن فكرة جاب الله التي أطلقها مؤخرا بعد أن دعا لضرورة وضع عقد سياسي بين كافة أحزاب المعارضة، تسير بخطى ثابتة وتم في ظرف شهر ونصف عقد العديد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية والوطنية ورؤساء أحزاب وتناولت الاجتماعات إقناع المعارضة للالتقاء حول موقف واحد قبل الرئاسيات والعمل على بلورة موقف مشترك بخصوص الآجال السياسية القادمة و التوجه للسلطة القائمة بضرورة توفير الشروط المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام.

هذا وحسب ذات المصدر سيعقد الحزب الجمعة القادمة ندوة وطنية للهياكل الحزب وإطاراته تحت إشراف رئيس الحزب عبد الله جاب الله تليها بيوم عقد لقاء مع أعلى هيئة في الحزب “هيئة التشاور والمتابعة” لوضع الإستراتيجية النهائية وورقة طريق الحزب قبل الرئاسيات.

ويشار إلى أنه كان قد دعا جاب الله إلى إيجاد عقد سياسي بين كافة أطراف المعارضة السياسية في البلاد، من أجل تقوية موقف المطالبة بتوفير الشروط الضرورية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وقال أن مفتاح الإصلاح الدستوري هو تنظيم انتخابات قانونية حرة ونزيهة، لاختيار رئيس يعمل بعد ذلك بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة من أجل الذهاب إلى إصلاحات دستورية تكرس حق الأمة في الاختيار والشراكة السياسية والرقابة والمحاسبة.

رزاقي.جميلة