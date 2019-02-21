دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الأحزاب التي حضرت ضمن مبادرة اختيار مرشح موحدة للمعارضة إلى ضرورة المضي قدما لاختياره بسبب الأخطار المحدقة بالأمة على حد تعبيره، مطالبا بضرورة الابتعاد عن الاختلافات السياسية لبلوغ هذا المسعى.

جدد جاب الله أمس ، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع أحزاب المعارضة، بمقر حزبه بالعاصمة دعواته للمعارضة من أجل التوافق على مرشح واحد في الإنتخابات الرئاسية القادمة قائلا ” إن التفت المعارضة التف الشعب حولها وإن بقيت مشتتة بقي الشعب كذلك”.

كما دعا جاب الله، أقطاب المعارضة إلى تبني مطالب الشعب الجزائري الرافض للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة حيث صرح قائلا انه من الواجب اليوم تبني مطالب الشعب الرافضة للعهدة الخامسة، وتحركاته الساعية لإسقاطها”، مضيفا “بالشعب نكون وبه نناضل”.

كما شدد جاب الله على ضرورة تغليب المعارضة لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية، مؤكدا” المطلوب من كل مسؤول يعرف قيمة المسؤولية أن يقرر موقفه انتصاراً لمصلحة الوطن والدفاع عن الأمة، ويجعل الانتخابات القادمة محطة للتقويم الصادق لمستقبل أفضل”.

هذا وحضر إجتماع المعارضة ، 18 مشارك بين رؤساء احزاب وممثليه، بالإضافة لشخصيات وطنية على رأسهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي ة إلى جانب علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، اجتماع أحزاب المعارضة الذي دعا إلى تنظيمه جاب الله و إلى جانب هؤلاء حضر الطاهر بن بعيبش، نور الدين بحبوح، و محند أرزقي فراد، و الصحفي سعد بوعقبة، و الدكتور عبد العالي رزاقي إلى هذا الاجتماع.

في حين غابت أحزاب التيار الديمقراطي على غرار “الافافاس” و “الارسيدي” وحركة مواطنة وباقي الشخصيات المحسوبة على التيار عن اللقاء.

فلة س