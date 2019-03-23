جاب الله: منذ البداية كنت مع الشعب ولم نركب الموجة

أكد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت أنه لا يركب الموجة وأنه منذ البداية مع الشعب ويسانده في الحراك.

وقال جاب الله، خلال اجتماع أحزاب المعارضة في مكتب حزبه ببابا حسن: “الشعب عبر عن إرادته بالمسيرات السلمية وهذا تعبير دستوري معترف به”.وأضاف: “الشعب قرر مصيره المستقبلي ومن حقه ممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، وأنا لم أركب الموجة وأنا من بكري مع الشعب وأنتمي إلى عائلة مناضلة”.وتابع: “الشعب من حقه رفض الوصاية من الرئيس والمؤسسات السيادية.. الشعب الداعي لتغيير النظام ورموزه، لزاما على الجهة التي تقدر وتحترم الشعب أن تتبنى مطالبه”.