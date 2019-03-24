قال رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله إن الجزائر تعيش أزمة سياسية حلها يتجاوز الدستور بسبب عدم إستجابة النظام لمطالب الشعب الدستورية ورفضه منذ البداية تبني حلول دستورية .

وقال خلال الإجتماع السادس للمعارضة في مقر حزبه أمس :”الشعب لم يبق أمامه سوى التفكير في حلول و آليات عملية كفيلة بتحقيق مطالبه خارج الدستور أي حلولا سياسية كونه بعد انتهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تذهب جميع المؤسسات و يصبح من حق الحراك و القوى الفاعلة العمل على تبني حل سياسي كفيل بتحقيق جميع المطالب التي ينادي بها الشعب “

وشدد جاب الله على أن صاحب الحق في السلطة هو الشعب الذي بإمكانه إستعادة السلطة التي منحها لأي كان وقت ما يشاء ووفق ما يقتضيه الدستور والقوانين مضيفا في ذات السياق ” الشعب الجزائري في هذه المسيرات قرر مصيره المستقبلي وأنه صاحب الحق في السلطة ومن حقه أن يمارس سيادته غير منقوصة .

وأشارإلى أن الشعب الجزائري عبر عن رفضه القاطع لوصاية أي شخص سواء الرئيس أو مؤسسات البلد و كل الوجوه التي عملت مع النظام و بيضت صورته وهو ما يتناسب حسبه مع مواقف المعارضة منذ إجتماعها الأول يوم 20 فيفري المنصرم و تخندقت مع الشعب و تبنت مطالبه و حذرت من محاولات الإلتفاف عليها .

زينب ب