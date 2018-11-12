ثورة نوفمبر المجيدة ” مرجعية وملهمة للجيش الوطني الشعبي للأبد”

أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن ثورة الفاتح نوفمبر 1954 “تبقى إلى الأبد مرجعية وملهمة الجيش الوطني الشعبي والمصدر الأساس الذي يستوحي منه لبناء استراتيجيته على نهج التطور والرقي”.

وأبرزت المجلة في افتتاحيتها لشهر نوفمبر 2018 “المكانة التي تحظى بها الثورة التحريرية المظفرة لدى المؤسسة العسكرية من خلال ايلاء عناية خاصة لتاريخ الثورة وإدراجها كمادة اساسية في البرامج التعليمية على مستوى كافة هياكل منظومتها التكوينية وذلك وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة”.

وفي هذا الإطار، ذكرت المجلة أن الفاتح نوفمبر “يعد بمثابة عهد جديد وصفحة ناصعة أخرى من صفحات الكفاح البطولي الذي خاضه الشعب الجزائري منذ أن دنست أقدام الاستعمار أرضه الطاهرة”، مذكرة في هذا الشأن بأن أحفاد الأمير عبد القادر وبوعمامة والمقراني وفاطمة نسومر وأحمد باي وغيرهم كثير “على موعد مع التاريخ وأن فجر الحرية لا محالة سيبزغ من جديد”.

رزاقي.جميلة