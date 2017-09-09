ثمانيني يتهم طليقته بمحاولة قتله بسم الفئران ببودواو

برأت محكمة الدليل ببودواو سيدة في العقد الخامس من العمر من جرم محاولة القتل بعدما ادعى طليقها بأنها حاولت قتله بواسطة سم الفئران.

فصول قضية الحال تعود لاتصال هاتفي تلقته مصالح الدرك الوطني مفاده تعرض كهل في الثمانينات من العمر لتسمم كان سيودى بحياته لولا تدخل المتهمة، وقد حاول إلحاق التهمة بها قبل أن تكشفه ابنتهما الوحيدة التي أكدت خلال جلسة المحاكمة بان والدها اشترى بنفسه سم الفاران ووضعه في طبخ الغذاء وعندما استفسرت عن الأمر تحجج بتقديمه للفئران للتخلص منها و في حقيقة الأمر كان يحاول وضع حد لحياته ولأنه لم ينجح حاول إلصاق التهمة بطليقته التي كانت تتواجد يوم الوقائع بمنزله لزيارة ابنتها.

وسيواجه الضحية المزعوم تهمة التصريح و الوشاية الكاذبة بعدما أودعت طليقته شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

صالحي.أ