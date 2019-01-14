ثلاث شاعرات جزائريات في مهرجان الشارقة للشعر العربي

تشارك كل من الدكتورة حنين عمر، شفيقة وعيل، وعقبة مزوزي، في فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، في دورته السابعة عشرة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الثقافة في الشارقة الامارات العربية المتحدة، حسب ماتداولته وسائل إعلام إماراتية.

الحدث الذي يتواصل حتى الثامن عشر من الشهر الحالي، ينظم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يستضيف 42 شاعراً من دول عربية مختلفة، تتخلله أنشطة ثقافية متنوعة،

وتشارك الدكتورة حنين عمر في ندوات المهرجان، إلى جانب الدكتور بهاء عبد المجيد – مصر، والشاعر نزار سرطاوي من فلسطين، ويديرُها الدكتور محمد مصطفى أبو الشوارب، كما تقدم أمسية شعرية.

وتشارك قبلَ يومٍ واحدٍ على ختامِ المهرجانِ تقامُ أمسيةٌ شعريةٌ لسبعةِ شعراءَ، من بينها الشاعرة عقبة مزوزي، فيما تُختتَمُ فعالياتُ المِهْرَجانِ بالأمسيةِ الشعريةِ التي يستضيفُها قصرُ الثقافةِ، وتشاركُ فيها الشاعرة شفيقة وعيل.

المهرجان ومنذ سبعة عشر عاماً أسّس قاعدة شعرية هي اليوم منصّة أدبيّة تطلُّ على جغرافيات ثقافية متعدّدة في الوطنِ العربيّ، وأصبح الحدث نهْجاً للاحتفاءِ بالشعرِ والشعراءِ، تتألّقُ في سمائِه القصيدةُ العربيةُ بعد أن بات له موعدٌ متجدّدٌ يتجمّعُ فيه أهلُه وصانعوه، ليكونَ عيداً نحتفي به جميعاً بجمالِ اللغةِ ووهْجِ نورِها، وسيتم الاحتفاء في هذه الطبعة بالشاعرين: المصريِّ محمد محمد الشهاوي، والإماراتيِّ سيف محمد سعيد المري.

صبرينة ك