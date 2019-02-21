ثلاثة منهم في المنافسة الرسمية للأفلام الطويلة والقصيرة: خمسة أفلام جزائرية حاضرة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تمثل خمسة أفلام سينمائية الجزائر في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المرتقبة من 15 إلى 21 مارس المقبل.

و يسجل الفيلم الطويل “إلى آخر الزمان” لياسمين شويخ مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الطويل إلى جانب 9 أفلام أخرى من مختلف الدول الإفريقية، كما يتنافس في مسابقة الأفلام القصيرة الفيلمان الجزائريان “نقطة صفر” للمخرج نسيم بومعيزة و”الأراضي” للمخرج عز الدين قصري مع عدّة أعمال عربية وأجنبية.

ويعرض المهرجان خارج المسابقة الرسمية 14 فيلما منها الوثائقي الجزائري “معركة الجزائر” لمالك بن اسماعيل، و”قصة في بشرتي” لبنيس خلوفي إلى جانب أخرى أفلام أخرى.

و“يعتبر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين . وقد كانت فكرة المهرجان ‏للكاتب والسيناريست سيد فؤاد نتيجة الغياب التام للفيلم الإفريقي في مصر بالإضافة إلى افتقار محافظة الأقصر إلى أي ‏أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام .. فكان لابد من كسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر ‏الساحرة ‏

ولأول مرة في مصر تقوم مؤسسة غير حكومية بتنظيم حدث ثقافي بذلك الحجم الكبير الذي يتطلب تنظيما فائقا .. وقد ‏اضطلعت به مؤسسة شباب الفنانين المستقلين – والتي تعتبر مؤسسة غير هادفة للربح تمارس عملها في مصر منذ أكثر ‏من ست سنوات في مجال تنظيم المهرجانات على المستوى المحلى والدولي لا تخلو من بعد سياسي.‏

صبرينة كركوبة