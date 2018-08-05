لازال الغموض يكتنف هوية المهن الشاقة المعنية بالاستفادة من التقاعد النسبي، حيث تنتظر عدة نقابات إفراج الحكومة عن القائمة النهائية للمهن التي بموجبها سيستفيد عدة عمال في بعض القطاعات على غرار الصحة، التعليم والاعلام من اقتطاع 5 سنوات بإمكانية التقاعد في سن الـ 55 للرجال والـ 50 للمرأة.

وتشارف قضية تحديد المهن الشاقة على النهاية، وذلك بعدما انتهت اللجنة المكلفة بدراسة القائمة النهائية للمهن بتحديد القطاعات المعنية بالتقاعد النسبي، حيث كشف عضو لجنة دراسة قائمة المهن الشاقة بالمركزية النقابية ورئيس الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاقجوت، إن القائمة النهائية لأصحاب المهن الشاقة المعنيين بالاستفادة من التقاعد المسبق لفترة تتراوح بين سنة و5 سنوات جاهزة بعد استكمال دراستها على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين, حيث سيتم تسليمها للحكومة شهر سبتمبر المقبل.وذكر تاقجوت أن دراسة الملف استغرق قرابة سنتين بسبب الظروف التي أحاطت به وتعقد وضعية بعض القطاعات وخصوصية كل مهنة حيث كان ينبغي منذ البداية عدم ظلم أي فئة على حساب فئة أخرى، وهو ما تطلب التدريج في نسبة الاقتطاع لكل مهنة حسب الظروف المحيطة بها.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح لـ”سبق برس ” أنه تم تنظيم قرابة الـ 90 اجتماعا لدراسة قائمة المهن الشاقة اذ تجتمع اللجنة كل اثنين بالمركزية النقابية وهنا تم تصنيف بين المهن الشاقة جدا وهي تلك التي يتميز أصحابها بالعمل تحت درجة حرارة شديدة جدا وفي الصحراء والورشات والعمل في الليل وتحت الاشعاعات او المعرضون أصحابها للمرض أو الموت وحوادث العمل، ويستفيد هؤلاء من اقتطاع 5 سنوات بإمكانية التقاعد في سن الـ 55 للرجال والـ 50 للمرأة، وذكر مثالا هنا بعمال الحجار وقواعد النفط.في حين أن الصنف الثاني يقول تاقجوت يتمثل في أصحاب المهن الأقل إرهاقا بالرغم من وصفها بالمهن الشاقة حيث يكون الضرر نفسي ومعنوي أكثر منه جسدي، ويتعلق الأمر بعمال الإدارات.

ورغم تصريحات تاقجوت إلا أن الكثير من النقابات لازالت تتوجس من أي قرار قد تخرج به اللجنة المكلفة بتصنيف المهن الشاقة، حيث يمني الأساتذة في مختلف الأطوار وكذا الأطباء في الصحة وحتى رجال الإعلام النفس بان يتم تصنيف مهنتهم كمهنة شاقة، نظرا لأن جهدهم الفكري كبير جدا ما يفسر معانات الكثير من اضطرابات نفسية قبل تقاعدهم، وفي هذا الصدد ذكر مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست” في اتصال مع الجزائر أن نقابات التعليم في مختلف الاطوار لازالت تنتظر ما ستخرج به اللجنة من قرارات، مفيدا بان مهنة التعليم الاجد بان تصنف كمهنة شاقة وذلك لتبعات ذلك على صحة المدرسين، مشيرا الى ان “السنابست” مازالت متخوفة لان اللجنة لم تستشر نقابات القطاع الأمر الذي أعطى انطباعا بعدم اكتراث الحكومة بمطالب الأساتذة.

ومعلوم أن نسبة اقتطاع السنوات في التقاعد المسبق تتدرج بين سنة و4 سنوات حسب ممثل المركزية النقابية، حيث شدد تاقجوت على أن القائمة تم الاستعانة في إنجازها بخبراء دوليين وأطباء في العمل وسيتم تسليمها للحكومة ممثلة في وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بعد إعادة تمحيصها مع الدخول الاجتماعي المقبل, ليتم إصدار مرسوم رئاسي ملحق يحدد أصحاب المهن الشاقة وامتيازاتهم.

عمر ح