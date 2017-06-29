أثنى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على مخطط عمل الحكومة بوصفه حدثا دستوريا هاما جاء ليرسم مسيرة التنمية للبلاد في المرحلة المقبلة ويستكمل برنامج رئيس الجمهورية.

وقال بن صالح في كلمته الافتتاحية: “عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة يكتسي أهمية بالغة كونه يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويرسم معالم مسيرة التنمية والتطور ويوضح السياسات الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار للسنوات القادمة خاصة وأن هذا المخطط يأتي استكمالا وتعميقا لمضمون برنامج رئيس الجمهورية الهادف تطوير الجزائر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأفصح رئيس مجلس الأمة عن موقفه من تعيين تبون على رأس الوزارة الأولى و ذكر :” إن تكليفكم بهذه المهمة السامية من قبل رئيس الجمهورية هي بالواقع ثقة مستحقة كونها تأتي كتتويج لمسار طويل من المهام والمسؤوليات التي أسندت لكم وكانت جميعها على صلة مباشرة بتطلعات الشعب الجزائري وخدمة متطلبات التنمية ” وأضاف :” إني متيقن من أن رصيدكم المتراكم من المسؤوليات التي توليتموها وقدراتكم على التعاطي مع الأحداث والتطورات سوف تساعدكم من دون شك في تحقيق الغايات و الأهداف التي انتم مطالبون بتحقيقها مستقبلا ”

زينب بن عزوز