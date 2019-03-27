ثاني أكبر عملية ترسيم للعمال المتعاقدين ببريد الجزائر

باشرت مؤسسة بريد الجزائر ثاني أكبر عملية ترسيم للعمال المتعاقدين في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، وحددت تاريخ 1 أفريل كآخر اجل لموافاتها بقوائم المعنيين.وتشير وثيقة موقعة من طرف مدير عام بريد الجزائر عبد الكريم دحماني مؤرخة في 20 مارس إلى أن عملية الإدماج تخص العمال المؤقتين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، الذين تم توظيفهم ما بعد تاريخ 31 جويلية 2017.ووصفت التعليمة عملية الإدماج الجديدة هذه، بأنها ثاني اكبر عملية لمؤسسة بريد الجزائر.وطلبت التعليمة من مدراء الوحدات البريدية الولائية إرسال قوائم المعنيين بالتسوية لمصالح الموارد البشرية وهذا في اجل أقصاه الفاتح أفريل المقبل، وتكون القوائم مرفقة بمعلومات وتفاصيل المعنيين لاسيما المنصب المشغول والسوابق التأديبية للعامل ووضعيته العائلية.وتأتي هذه العملية لتضاف إلى أخرى كانت ذات المؤسسة قد أطلقت قبل أسابيع، نصت على إدماج عدة فئات من العمال غير المرسمين شرط أن يكون توظيفهم قد تم قبل تاريخ 31 جويلية 2017ن وهو ما أشارت له “سبق برس” في موضوع سابق.