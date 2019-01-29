ثالث قافلة تجارية جزائرية تتجه نحو نواكشوط

اتجهت ثالث قافلة تجارية جزائرية نحو عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط ، والتي كانت قادمة من الجزائر العاصمة، بإشراف المدير الجهوي للتجارة ببشار رفقة السلطات الولائية بتندوف، حسبما علم يوم الاثنين لدى مصالح الولاية.

و تندرج هذه القافلة المتكونة من 16 شاحنة تابعة لمجمع نقل البضائع والإمدادات ” لوجيترانس ” في إطار تنفيذ برنامج الحكومة القاضي بالتعريف وترقية المنتوج الوطني و تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وأيضا تطوير العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا بعد فتح المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد، وترقية الصادرات نحو إفريقيا، حسبما ورد في بيان وزارة التجارة تحصلت “وأج” على نسخة منه.

و تحتوي هذه القافلة التجارية على منتوجات جزائرية مختلفة (خضر ومواد غذائية و مواد بلاستيكية ومواد التغليف) بكمية إجمالية مقدرة ب 370 طن، وفق ذات المصدر.

وتستغرق هذه الرحلة التجارية البرية نحو نواكشوط لمدة 9 أيام، عبر المعبر الحدودي الشهيد مصطفى بن بولعيد، حيث كانت الانطلاقة يوم 23 من الشهر الجاري من الجزائر العاصمة، ومنتظر وصولها إلى نواكشوط يوم 31 يناير الحالي لتقطع مسافة إجمالية مقدرة ب 3.500 كلم منها 1.800 كلم داخل التراب الوطني و 1.700 كلم داخل التراب الموريتاني، كما أشير إليه.

ق، و