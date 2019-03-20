تونس: مقتل 3 متشددين يشتبه بانتمائهم ل”داعش”

قال مسؤول أمني لـ”رويترز”، إن القوات التونسية الخاصة قتلت، يوم الثلاثاء ثلاثة متشددين يشتبه بأنهم من تنظيم ما يعرف بـ”داعش” بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.

تأتي العملية بعد أيام من نشر تنظيم “داعش” صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات.

وقال العقيد حسام الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني لـ”رويترز” إن”قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لـ”داعش” بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين”.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتشددين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.