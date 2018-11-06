تعول السلطات التونسية على السياح الجزائريين كثيرا لإنجاح قطاع السياحة خلال سنة 2019 لتحسين صورة الوجهة التونسية التي باتت خيارا لعدد كبير من الجزائريين. وبحسب ما كشف عنه مشروع الميزان الاقتصادي التونسي لسنة 2019 فان تونس تتطلع خلال السنة المقبلة، إلى استقطاب 8 ملايين سائح والتوجّه الانتقائي والكيفي للعمليات الترويجية مع تحديد أولويات التدخل للأسواق المستهدفة بغرض استعادة القطاع لنسقه العادي.

واعتبرت السلطات التونسية ضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 ان السوق الجزائرية من بين الأسواق الواعدة، مشددة على مواصلة الجهود العام المقبل لتحسين صورة الوجهة التونسية وكسب ثقة متعهدي الرحلات وتدعيم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى مردودية السوق الجزائرية والروسية معا.

وأشار ذات المصدر إلى انه سيقع العمل على استقطاب شرائح السياح الأكثر إنفاقا وذوي القدرة الشرائية العالية واكتساح أسواق جديدة ذات مخزون هام مثل الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية واليابانية. بالمقابل، لاحظ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، أن السنة الجارية تميزت بتواصل انتعاشة القطاع السياحي، مما ينبئ باستعادته لسالف نشاطه وذلك بفضل الإجراءات المتخذة لفائدته.

عمر ح