تونس تستدعي السفير الجزائري وتطالب توضيحات حول مقتل أحد رعاياها

طلبت الخارجية التونسية، توضيحات من سفير الجزائر لديها عبد القادر حجار حول ملابسات مقتل ربان مركب صيد تونسي، داخل المياه الإقليمية التونسية، من قبل أعوان حرس السواحل الجزائرية

وفق ما أكده مصدر من وزارة الخارجية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته أن السفير الجزائري ‘عبّر عن أسفه لما حصل وقدم خالص عبارات التعازي في وفاة الفقيد’، مؤكدا أنه سيقوم، ‘في الإبان بالاتصالات اللازمة بسلطات بلاده لاستجلاء تفاصيل هذه الحادثة’.

كما تم تكليف سفير تونس في الجزائر بمتابعة الاتصالات والمساعي مع الجانب الجزائري للوقوف على حيثيات الحادثة وتحديد المسؤوليات.