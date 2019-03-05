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تونس تثمن تجربة التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب

islam kaab 5 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 44 زيارة

ثمن وزير الداخلية التونسي،هشام الفوراتي، تجربة التعاون بين تونس والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب وهذا خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب الذي عقد في تونس هذا الأسبوع.
ودعا الوزير في كلمة له، إلى ضرورة توحيد المجهود العربي وآليات مكافحة الإرهاب وتمويل الأنشطة الإرهابية وتبييض الأموال والحماية المشتركة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات، في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وثمن الوزير الفوراتي، تجربة التعاون بين تونس والجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وقال أن دور المقاربة التونسية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تتضمن دعم التعاون الثنائي مع بلدان الجوار حول التهديدات والمخاطر، وإحكام ضبط الحدود ومراقبتها والتنسيق الاستخباراتي.
رزاقي.جميلة

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