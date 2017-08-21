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توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة بتلمسان

ينتمون للطائفة الأحمدية:
توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة بتلمسان

eldjazair 20 أغسطس 2017 الوطني اضف تعليق 29 زيارة

تمكن عناصر أمن دائرة ندرومة (تلمسان) يوم السبت من توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة من أتباع الطائفة الأحمدية حسبما علم يوم أمس الأحد لدى خلية الاتصال لأمن الولاية.
وجاءت العملية بعد تلقي ذات العناصر لمعلومات مفادها أن عائلة بقرية العسة ببلدية ندرومة تتبع الطائفة الاحمدية.
وبعد عملية التفتيش للمنزل العائلي تم توقيف 5 أشخاص من بينهم رب العائلة البالغ من العمر 75 سنة وأبناءه المقيمين بفرنسا وهم رجلان (39 و 41 سنة) و امرأتان تبلغان من العمر 41 و 44 سنة حسب ذات المصدر.
وأسفرت عملية التحقيق معهم عن اعترافهم بالانتماء إلى الطائفة الأحمدية بفرنسا داخل جمعية خيرية وصرح الأبناء أمام الضبطية القضائية أنهم دخلوا إلى التراب الوطني من اجل السياحة وزيارة الوالد وأنهم لم يقوموا بأي نشاط دعوي بالجزائر لفائدة الطائفة الأحمدية وفق نفس المصدر.
ويبقى التحقيق مفتوحا من طرف مصالح أمن دائرة ندرومة كما أشير إليه.
ق.و

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