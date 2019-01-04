توقيف 14 جزائريا كانوا يتأهبون لركوب قوارب الهجرة من سواحل طنجة

كشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة المغربية أول أمس، عن توقيف شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر .

وأوضح الإعلام المغربي أن إجراءات البحث المنجزة قد مكنت من إيقاف

ثلاثة أشخاص ينشطون في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، و تم توقيف مالك منزل يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، ومكنت العملية من ضبط سبعة عشرة مرشحا للهجرة، من بينهم أربعة عشر جزائريا .

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت جوازات سفر وسندات هوية جزائرية، وصدريات للنجاة، وسكينا من الحجم الكبير، ومضخة خاصة بالقوارب المطاطية، وهواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية وسيارتين يشتبه في استخدامهما في نقل المرشحين للهجرة غير المشروعة.