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توقيف 135 شخصا خلال عمليات مداهمة بالعاصمة

Fella Soltani 17 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 64 زيارة

تمكن عناصر الأمن الوطني لولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 135 شخصا متورطين في عدة جرائم، حسبما كشف عنه بيان لمصالح الأمن.وأوضح المصدر، أن خلال عمليات مداهمة قامت بها عناصر الشرطة في مختلف أحياء العاصمة، مكنت من حجز 593 مؤثرات عقلية، و37 سلاح أبيض

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