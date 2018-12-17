توقيف 135 شخصا خلال عمليات مداهمة بالعاصمة

تمكن عناصر الأمن الوطني لولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 135 شخصا متورطين في عدة جرائم، حسبما كشف عنه بيان لمصالح الأمن.وأوضح المصدر، أن خلال عمليات مداهمة قامت بها عناصر الشرطة في مختلف أحياء العاصمة، مكنت من حجز 593 مؤثرات عقلية، و37 سلاح أبيض
Fella Soltani 17 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 64 زيارة
17 ديسمبر 2018
17 ديسمبر 2018
17 ديسمبر 2018
تمكن عناصر الأمن الوطني لولاية الجزائر العاصمة، من توقيف 135 شخصا متورطين في عدة جرائم، حسبما كشف عنه بيان لمصالح الأمن.وأوضح المصدر، أن خلال عمليات مداهمة قامت بها عناصر الشرطة في مختلف أحياء العاصمة، مكنت من حجز 593 مؤثرات عقلية، و37 سلاح أبيض
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قال معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم إستكمال إستراتيجية تطوير الفلاحة وحماية العقار …
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