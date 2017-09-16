توقيف مهرب و حجز 57 كلغ من الكيف المعالج بسيدي بلعباس وبشار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني, يوم الجمعة بسيدي بلعباس و بشار, مهربا مع حجز 57 كيلوغراما من الكيف المعالج, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و “في إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة, أوقفت يوم 15 سبتمبر 2017, مفرزة للجيش الوطني الشعبي

و عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية و بشار بالناحية العسكرية الثالثة, (01) مهرب و حجزت 57 كيلوغراما من الكيف المعالج, كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة, بالناحية العسكرية الرابعة, 17000 علبة سجائر إضافة إلى 181 كيلوغراما من مادة التبغ”.

و من جهة أخرى, “قام عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية بتوقيف شخصين و حجز (13) بندقية تقليدية الصنع و (31) كلغ من مادة البارود و (1484) خرطوشة من مختلف العيارات”.

كما “أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعي فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 08 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إن امناس بالناحية العسكرية الرابعة و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة”.