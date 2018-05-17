أوقفت وزارة التربية رسميا 3 مدراء مؤسسات تربوية بسب عدم احترام رزنامة الامتحانات فيما ينتظر أن يمس القرار آخرين هذا وسيحال المدراء المعنيون على المجالس التأديبية قريبا ويتعلق الأمر بكل من مدير متوسطة بوحاجي التابعة لمديرية الجزائر شرق بالعاصمة، ومدير مؤسسة تربوية ببسكرة، وآخر بولاية الأغواط .

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن اتخاذها إجراءا يخص توقف مدراء مؤسسات تربوية بسب عدم احترام رزنامة الامتحانات وأشارت الوزيرة إلى أن المدراء المعنيين سيحالون على المجالس التأديبية، وقالت بن غبريط أمس على هامش إحياء اليوم العالمي للعيش بسلام معا في العاصمة، إن المدراء المعنيين سيحالون على المجالس التأديبية، ويتعلق الأمر بمدير متوسطة بوحاجي التابعة لمديرية الجزائر شرق في العاصمة، ومدير مؤسسة تربوية ببسكرة، وآخر بولاية الأغواط، في انتظار أن تتوسع القائمة.

وبخصوص امتحانات نهاية السنة، أكدت الوزيرة بن غبريط، اتخاذ مصالحها بالتنسيق مع عديد القطاعات وخاصة القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، قد انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات.

ودعت الوزيرة أسر وعائلات المترشحين لهذه الامتحانات إلى ضرورة التحسيس على أن هذه الامتحانات عادية، وصرحت الوزيرة أن مناهج المدرسة الجزائرية مستمدة من التراث العلمي والثقافي الجزائري، وقالت خلال أشغال الملتقى الوطني بمناسبة اليوم العالمي للعيش في سلام بالمعهد الوطني للبحث في التربية، أن التعليم الإلزامي في الجزائر أخذ بالحسبان مكونات العلوم الاجتماعية، التراث الثقافي والإنساني من أدب وتاريخ وتربية إسلامية، أما الباقي فهو من التراث العالمي.

وأشارت أن المدرسة الجزائرية، عكفت على تحسين اكتساب التلاميذ مواد التعليم وأدوات المعرفة العلمية، كما أن المدرسة لها وظيفة تجسيد البيداغوجيا الذي تضمنه مناهج الجزائر التي تعمل على إعطاء محتوى بالنسبة للمرجعيات التاريخية، وذكرت الوزيرة في معرض حديثها، أن المدرسة الجزائرية ساهمت في بناء القيم الوطنية، من تنمية الحس المدني، وإثراء قيم المواطنة.

رزاقي.جميلة