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توقيف عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الأنترنت هذا الخميس

Djalila Rezzaki 27 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 62 زيارة

 

أعلنت  أنه سيتم يوم  الخميس 29 نوفمبر 2018 برمجة عملية صيانة نظام المعلومات الخاص بالمؤسسة وأنه  سيتم تعليق عمليات تسديد الفواتير الهاتفية وتعبئة حسابات الأنترنت  (ADSL/4GLTE/WIFI) خلال عملية الصيانة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها   أن فترة التعليق بالنسبة  لخدمات “خلاص” “الذهبية” و”ساتيم” وكذا عمليات التعبئة باستعمال الموزع الصوتي  (1500) وخدمة التعبئة الخاص بالجيل الرابع LTE تكون من 29 نوفمبر الجاري  ابتداء من الساعة 00:00 سا إلى غاية ليلة 30 من نفس الشهر.

ومن خلال إنشاء هذا النظام الجديد، تسعى اتصالات الجزائر إلى “تحسين تجربة  العملاء، إثراء تشكيلة منتجاتها والاستجابة لتطلعات عملائها من خلال تقديم عروض أكثر مرونة تتماشى واحتياجاتهم”ي مشيرة الى أن إرضاء الزبون يظل “محور  انشغالات المؤسسة”.

هذا وتقدمت اتصالات الجزائر باعتذارها الى زبائنها   جراء الإزعاجات الناجمة  عن هذه العملية، داعية زبائنها الى زيارة موقعها الالكتروني  www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية  لاتصالات الجزائر على الفايسبوكwww.facebook.com/algerietelecomgroupe/ لمزيد  من المعلومات.

رزاقي.جميلة

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