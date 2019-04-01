أوقفت الشرطة الجزائرية، رجل الأعمال علي حداد على الحدود الجزائرية التونسية وهو حامل لجواز سفر بريطاني. وبحسب ما تداولته عدة مصادر أمس، اعتقلت مصالح الشرطة علي حداد وهو يحاول مغادرة ارض الوطن عبر الحدود مع تونس، أين تم اقتياده رهن التحقيق بالمركز الحدودي ام الطبول. ويأتي قرار توقيف رجل الأعمال علي حداد بموجب قرار السلطات الجزائرية منع شخصيات سامية ورجال أعمال من مغادرة ارض الوطن.

وتأتي محاولة حداد للخروج من ارض الوطن في أعقاب الأحداث السياسية التي تمر بها الجزائر، والتي دفعت برجل الأعمال المقرب من دوائر السلطة للرضوخ لضغوط الشارع الجزائري وبعض رجال الأعمال المقربين منه، اين أعلن بشكل رسمي استقالته من منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر تكتل لرجال الأعمال في البلاد، في رسالة موجهة إلى أعضاء المنتدى الذي ظل يديره منذ عام 2014.

ويأتي انسحاب رجل الأعمال المثير للجدل من المشهدين الاقتصادي والسياسي على السواء، بعد أكثر من شهر من بداية الحراك الشعبي في الجزائر. ويعيش الكارتل المالي ضغطاً كبيراً، على غرار العديد من المنظمات والأحزاب السياسية القريبة من السلطة، منذ نزل الجزائريون إلى الشارع.

وتوالت الانشقاقات داخل المنتدى خلال الأسابيع الماضية، حيث كان قد استقال عشرة رجال أعمال نافذين فيه، في مقدمتهم نائب علي حداد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة العيد بن عمر، الذي قال في أول تعليق على استقالة حداد إن “هذه الاستقالة من شأنها إعادة الهدوء للتكتل، وستكون هذه فرصة لإعادته إلى طريق الحياد وعدم الخوض في السياسة”.

وفسر كثيرون خرجة علي حداد بالمشاكل التي تبعته منذ تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول اين دخل في صراع مع الجهاز التنفيذي قبل ان تتم إقالة تبون بشكل مفاجيء ليفسح المجال لعودة أحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، وهو من تولى المنصب نفسه ثلاث مرات منذ 1995.

عمر ح