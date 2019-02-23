توقيف صيني حاول التسلل إلى الجزائر عبر تونس

أوقفت مصالح الدرك الوطني في ولاية تبسة، شخص أجنبي يحمل الجنسية الصينية، إثر محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير قانونية

وتمت العملية على مستوى الشريط الحدود الفاصل بين الجزائر وتونس ،كيلومترات قليلة عن معبر بوشبكة

و اشارت مصادر أنه سبق وأن تمّ طرد الرعية الصينية من الجزائر عبر مطار هواري بومدين ومنع من دخولها

كما اوقف مواطن جزائري (قدم من العاصمة) كان مكلفا بادخال الصيني إلى التراب الوطني باتفاق مع مهربين تونسيين

ونقلت المصادر أنّ التحقيقات متواصلة لمعرفة سبب قدومه إلى الجزائر وطريق وصوله إلى الشريط الحدودي انطلاقا من التراب التونسي