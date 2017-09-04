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توقيف المشتبه فيه في جريمة قتل إمام مستخلف بتقزيرت بولاية تيزي وزو

nesrine mahfouf 4 سبتمبر 2017 الحدث, الحوادث اضف تعليق 40 زيارة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تيزي وزو من توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل التي راح ضحيتها فجر يوم الاحد إمام مستخلف بمسجد “الشيخ الطاهر” بتقزيرت بعد تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف الجاني، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “بعد تلقي البلاغ، باشرت مصالح الأمن الوطني تحريات معمقة قادت محققي الشرطة، في ظرف قياسي، إلى توقيف المشتبه فيه مقترف جريمة القتل بعد أن اتضح أن دوافع الجريمة تعود إلى مناوشات بين الجاني والضحية”.

وأضاف البيان أن “التحقيق في القضية متواصل من طرف الأمن الوطني بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا”.

 

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