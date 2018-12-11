توقيف المدير والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية

قام وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، بتوقيف المدير العام والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية.وجاء التوقيف، وفق وسائل الأعلام ، بسبب سوء التسيير الذي كشفت عمليات التفتيش والمراقبة التي تمت مؤخرا
Fella Soltani 11 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 94 زيارة
11 ديسمبر 2018
قام وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، بتوقيف المدير العام والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية.وجاء التوقيف، وفق وسائل الأعلام ، بسبب سوء التسيير الذي كشفت عمليات التفتيش والمراقبة التي تمت مؤخرا
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