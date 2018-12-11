توقيف المدير والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية

قام وزير الصحة مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء، بتوقيف المدير العام والأمين العام للمركز الإستشفائي الجامعي ببجاية.وجاء التوقيف، وفق وسائل الأعلام ، بسبب سوء التسيير الذي كشفت عمليات التفتيش والمراقبة التي تمت مؤخرا