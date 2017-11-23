يتوقع أن يصل العجز المالي للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز نحو 75، 48 مليار دينار مع نهاية 2017، حسبما كشفت عنه الحصيلة التي تم عرضها خلال لقاء جمع يوم الاثنين بالجزائر الرئيس المدير العام لسونلغاز ي محمد عرقاب وإطارات المجمع الممثلين لمنطقة الوسط .
وفيما يخص عدد المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء فقد بلغ 1، 9 مليون زبون في 2017 مقابل 8، 8 مليون مشترك في السنة الماضية يما يمثل ارتفاعا ب 4 بالمئة، في حين وصل عدد زبائن شبكة الغاز الى 2ر5 مليون في السنة الجارية مقابل 9 ،4 مليون في 2016 و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وبخصوص حجم الربط بالكهرباء فقد بلغ 99 بالمئة على المستوى الوطني في حين بلغت نسبة التموين بالغاز 60 بالمئة .
وخلال هذا اللقاء، ي شدد السيد عرقاب على ضرورة التخفيض من حجم خسائر الشركة و كذا الرفع من نسبة تحصيل المستحقات غير المدفوعة من طرف من زبائن القطاع العمومي و الخاص ي كما طالب المسؤولين باللجوء الى حلول تكنولوجية “ناجعة” من أجل حث الزبائن على تسديد فواتيرهم غير المدفوعة .
وبالمقابل، أكد ذات المسؤول، أن اللجوء الى قطع التزويد بالكهرباء يعتبر “اخر اجراء” يمكن أن تلجأ إليه الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وذلك بعد استيفاء جميع الحلول الممكنة كوضع جدول زمني لتسديد الفواتير غير المدفوعة.
وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في هذا الشأن أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قد استطاعت أن تحصيل قرابة 20 بالمئة من المستحقات غير المدفوعة لدى زبائنها من القطاع العمومي و الخاص وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة .