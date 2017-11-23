يتوقع أن يصل العجز المالي للشركة الجزائرية‪ ‬لتوزيع الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز نحو 75، 48 مليار دينار مع‪ ‬نهاية 2017، حسبما كشفت عنه الحصيلة التي تم عرضها خلال لقاء جمع يوم‪ ‬الاثنين بالجزائر الرئيس المدير العام لسونلغاز ي محمد عرقاب وإطارات‪ ‬المجمع الممثلين لمنطقة الوسط‪ .‬

وفيما يخص عدد المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء فقد بلغ 1، 9 مليون زبون‪ ‬في 2017 مقابل 8، 8 مليون مشترك في السنة الماضية يما يمثل ارتفاعا ب 4 بالمئة، ‪ ‬في حين وصل عدد زبائن شبكة الغاز الى 2ر5 مليون في السنة الجارية مقابل 9 ،4‪ ‬ مليون في 2016 و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة‪.‬

وبخصوص حجم الربط بالكهرباء فقد بلغ 99 بالمئة على المستوى الوطني في حين‪ ‬بلغت نسبة التموين بالغاز 60 بالمئة‪ .‬

وخلال هذا اللقاء، ي شدد السيد عرقاب على ضرورة التخفيض من حجم خسائر‪ ‬الشركة و كذا الرفع من نسبة تحصيل المستحقات غير المدفوعة من طرف من زبائن‪ ‬القطاع العمومي و الخاص ي كما طالب المسؤولين باللجوء الى حلول تكنولوجية‪ “‬ناجعة” من أجل حث الزبائن على تسديد فواتيرهم غير المدفوعة‪ .‬

وبالمقابل، أكد ذات المسؤول، أن اللجوء الى قطع التزويد بالكهرباء يعتبر‪ “‬اخر اجراء” يمكن أن تلجأ إليه الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز وذلك بعد استيفاء جميع الحلول الممكنة كوضع جدول زمني لتسديد الفواتير غير‪ ‬المدفوعة‪.‬

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في هذا الشأن أن الشركة الجزائرية‪ ‬لتوزيع الكهرباء والغاز قد استطاعت أن تحصيل قرابة 20 بالمئة من‪ ‬المستحقات غير المدفوعة لدى زبائنها من القطاع العمومي و الخاص وذلك خلال‪ ‬الأشهر الثلاثة الأخيرة‪ .‬