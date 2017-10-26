يتوقع إستلام 80 هيكلا فندقيا جديدا على المستوى الوطني سيدخل عدد منها حيز الخدمة مطلع سنة 2018 , حسب ما صرحت به مديرة دعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضحت عائشة ناظري على هامش انطلاق فعاليات ملتقى دولي حول “المقاولاتية ودورها في تطوير القطاع السياحي” يدوم يومين بجامعة قالمة أن هذه الهياكل المرتقب استلامها تتعلق بقرى سياحية و مخيمات و فنادق, مبرزة بأن بعض المشاريع انتهت الأشغال بها وهي في طور التجهيز.

وأفادت المتحدثة بأن استلام هذه المرافق الفندقية والسياحية الموزعة عبر عدة مناطق من الوطن سيسمح بتعزيز القدرات الوطنية في المجال السياحي بما مجموعه 8527 سريرا جديدا إضافة إلى استحداث ما يفوق 5 آلاف منصب عمل دائم.

30 مؤسسة فندقية تدخل حيز الخدمة بداية الثلاثي الأول من 2018

وأبرزت أيضا بأنه يرتقب أن يدخل حيز الخدمة بداية الثلاثي الأول من 2018 ما مجموعه 30 مؤسسة فندقية من أصل مجموع المشاريع المتوقع استلامها مشيرة إلى أن نسبة الأشغال بها على مشارف ال100 بالمائة بعدما وصلت إلى مرحلة التجهيز .

وذكرت ذات المسؤولة بأن عدد المشاريع السياحية الجاري إنجازها حاليا عبر الوطن يصل إلى 182 مشروعا بين قرى سياحية وفنادق ومخيمات ومحطات حموية من شأنها تعطي “قفزة نوعية” في تدعيم خريطة هياكل الاستقبال الحالية التي تضم 1400 مؤسسة فندقية حيز الخدمة من بينها 67 مؤسسة عمومية.

وكانت ممثلة وزارة السياحة قد قدمت خلال الملتقى الدولي المنظم بالتنسيق بين كلية العلوم الاقتصادية والتجارية لجامعة قالمة ومديرية السياحة بالولاية كلمة تطرقت فيها إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية لإزالة العراقيل التي تعترض الراغبين في الاستثمار السياحي. كما استعرضت بعض التحفيزات الجبائية والجمركية وتسهيل الحصول على العقار لفائدة المستثمرين.

من جهته صرح رئيس الملتقى الدكتور حميد حملاوي أن هذا اللقاء الذي تحتضنه قاعة المحاضرات بالمجمع الجامعي سويداني بوجمعة يهدف إلى المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى إنشاء مقاولات سياحية جديدة وتحسين تنافسية المؤسسات السياحية وتفعيل التسويق السياحي.

وسيتم خلال هذا الملتقى تقديم ما يقارب 50 مداخلة و ورشات عمل, يضيف نفس المصدر, لافتا الى أن اليوم الثاني والأخير سيعرف تقديم عدة مداخلات من طرف أساتذة أجانب يمثلون دول مصر و السودان وتونس إضافة إلى مشاركين من جامعات جزائرية.

نسرين.م