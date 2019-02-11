كشف التقرير الشهري لبحوث الطاقة لشركة «ابيكورب» عن توقعات بارتفاع سعر النفط خلال الفترة المقبلة رغم الاضطرابات التي تحوم حولها، وذكر التقرير ان التصور العام يتمثل في أن يتراوح سعر نفط «برنت» بين 60 و70 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الحالي، في حال عدم حدوث انتكاسة اقتصادية كبرى.

وذكر التقرير أن معظم التوقعات المتوفرة تدل على أن الإنتاج الأميركي سيزداد نحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، فهناك إمكانية لزيادة انتاج النفط الصخري من حوض «برميين» في ولايتي تكساس واوكلاهوما، بناء على مدى تنفيذ وتوقيت مشاريع البنية التحتية اللازمة من انابيب وخزانات. وفي هذه الحال، فان زيادة الامدادات ستغير ميزان العرض والطلب، خصوصاً في حال انخفاض الأخير، فالأسعار ستنخفض لمدة طويلة. وتحاول أقطار «أوابك» أن توازن العرض والطلب خلال المدى القصير لتحقيق استقرار الأسواق خلال هذه المرحلة.

وأشارت «ابيكورب» في تقريرها إلى وجود عوامل تلعب دوراً مهماً في التأثير في المسيرة السعرية، إضافة إلى أساسات السوق من العرض والطلب، يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة تطور الأسعار. وشرح التقرير باسهاب ضرورة توسيع الأفق البحثي للأسعار، وعدم الاكتفاء فقط بعوامل العرض والطلب، إذ أن العوامل الحديثة العهد أخذت تترك بصماتها على تطور الاسعار، الى جانب عوامل السوق الأساسية التقليدية (ميزان العرض والطلب). وأشار التقرير إلى أهمية الادراك الحسي الذي تتركه وسائل الاتصال الاجتماعي على المدى القصير لكل من الرأي العام أو المتعاملين في الأسواق. فنجد مثلاً أن كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي الرئيس الدوري لمنظمة «أوبك» سهيل المزروعي يستعملان وسائل الاتصالات الحديثة بدلاً من التقليدية (تصريحات علنية لوسائل الاعلام او اصدار بيانات رسمية)، فالتعبير عن السياسات النفطية من خلال بعض وسائل الاتصالات الحديثة قد يربك الأسواق، خصوصاً في حال تناقض الرسائل كما حصل أخيراً، حيث توقعت تغريدة لترامب انخفاض الأسعار بينما توقعت تغريدة للمزروعي خلال الفترة ذاتها أن منظمة «أوبك» تستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط. والتغريدات تؤثر في الاحساسات الذاتية على المدى القصير، بدلاً من الادراك والتمعن في الأمور الأساسية والأرقام للصناعة والأسواق النفطية. لكن في نفس الوقت، تكمن أهمية هذه التغريدات في ايصالها الى أوسع عدد ممكن من الرأي العام وبطريقة مباشرة بحيث لا تحتاج الى وسائل الاعلام التقليدية لإيصال رسالتها على مدى أطول. ويذكر التقرير ان نحو 20 في المئة من سكان الولايات المتحدة يستعملون التغريدات ، وان هذا الاستعمال يتزايد بسرعة، ويصل عدد استعمال التغريدات الى نحو 30 في المئة من السكان في السعودية.

عمر ح