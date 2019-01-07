رفض المدير العام للوكالة الوطنية زقادي أحمد رضا أمس الخوض في تعليمة وزير العمل الأخيرة والخاصة بتعليق التوظيف لعقود ما قبل التشغيل والتي وضعت مصير العديد من طالبي العمل بهذه الصيغة أمام مصير مجهول مفضلا تجاوز ذلك وتخصيص حيز معتبر من تصريحاته للغة الأرقام والقول إنه تم تنصيب 375 ألف و420 طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة سنة 2018 وهو الرقم الذي أكد أنه كان من ضمن الإستراتيجية المسطرة للوكالة.

وأوضح زقادي في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أن 2018 كانت سنة ايجابية بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل من منطلق ما تم تحقيقه في إطار عمليات الوساطة الكلاسيكية أو في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني مضيفا أن هذه المؤشرات سجلت ارتفاعا يقدر بـ 7بالمائة مقارنة بـ 2017 و أن القطاع الخاص حاز على حصة الأسد بتنصيب 300 ألف و411 طالب عمل وهو ما يمثل 80 بالمائة من إجمالي التنصيبات، فيما اكتفى القطاع العمومي بتنصيب أزيد من 75 ألف موظف أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي عملية التوظيف.

وأكد أن قطاع الخدمات والصناعة احتلا الصدارة في توفير فرص العمل بـ 32 بالمائة يليهما قطاع الأشغال العمومية بـ 31 بالمائة فقطاع الفلاحة بـ 4 على اعتبار أن هذا الأخير وحسب المتحدث يعد قطاعا عائليا بالدرجة الأولى .

و كشف ذات المتحدث أن عدد المسجلين خلال سنة 2018 بلغ مليون و 456 ألف و753 طالب عمل، 30 بالمائة منهم من خريجي الجامعة الجزائرية و23 بالمائة من خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني وهو المؤشر الذي قابله حوالي نصف مليون عرض عمل بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بـ 2017

البحث عن فرصة عمل انطلاقا من البيت بداية من السنة الجارية

وأفاد ذات المتحدث أن الوكالة و في إطار إستراتيجية عصرنتها ستعمل على تلقين طالب العمل البحث عن فرصة العمل من بيته وقال :”وكالة التشغيل ستطلق السنة الجارية خدمات في فضاء إعلامي يضم أفلاما قصيرة و بيانات مدونة في شكل ما يطلق عليه “الكتاب الأبيض” وهي خدمات تهدف إلى تلقين طالبي العمل وهم في بيوتهم تقنيات البحث عن فرصة العمل .” و تابع :”تأتي هذه الخدمة لتضاف إلى الخدمات التي توفرها الوكالة والمتمثلة في مدونة المهن والوظائف التي تسمح بإجراء قراءة موحدة لمنصب العمل ولمؤهلات طالب العمل و لأطر الوساطة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين و طالبي العمل علاوة على دور المرافقة الذي توفره الوكالة في التسويق لمؤهلات طالب العمل مذكرا هنا بتنظيم 16 ألف و 209 ورشة حول آليات البحث عن فرصة عمل استفاد منها 181 ألف و616 شخص منذ 2015 إلى 2018.”

زينب بن عزوز