توظيف المزيد من أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2019

قررت وزارة التربية الوطنية، مواصلة استغلال القوائم الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، بعنوان 2018، خلال سنة 2019

كما قررت تمديد استغلال القائمة الاحتياطية، الخاصة بتوظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي بعنوان 2017، خلال سنة 2019

وقالت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريت،اليوم إن الوزارة قد شرعت في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019/2020

وخلال إشرافها على الندوة الوطنية لمديري التربية بالولايات، أكدت أن التحضير جاري، حيث شرعت فيه الوزارة عن طريق تنظيم ندوات جهوية، ابتداء من 26 ديسمبر 2018

والهدف من هذاهو تحديد حاجيات القطاع، خاصة فيما يخص الهياكل والتأطير البيداغوجي

رزاقي.جميلة