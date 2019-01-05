السبت , يناير 5 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / توظيف المزيد من أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2019

توظيف المزيد من أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي خلال 2019

Djalila Rezzaki 5 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 46 زيارة

قررت وزارة التربية الوطنية، مواصلة استغلال القوائم الخاصة بمسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، بعنوان 2018، خلال سنة 2019

كما قررت تمديد استغلال القائمة الاحتياطية، الخاصة بتوظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي بعنوان 2017، خلال سنة 2019

وقالت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريت،اليوم  إن الوزارة قد شرعت في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2019/2020

وخلال إشرافها على الندوة الوطنية لمديري التربية بالولايات، أكدت أن التحضير جاري، حيث شرعت فيه الوزارة عن طريق تنظيم ندوات جهوية، ابتداء من 26 ديسمبر 2018

والهدف من هذاهو تحديد حاجيات القطاع، خاصة فيما يخص الهياكل والتأطير البيداغوجي

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

إجراءات جديدة لتسهيل دخول الجزائريين لفرنسا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في رد على سؤال بمجلس الشيوخ الفرنسي أن الجزائر ضمن الدول …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super