أعلنت وزارة السكن و العمران عن برنامج لتوزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في جميع أنحاء الوطن، ستنطلق اليوم الخميس مساء وستتواصل إلى غاية الفاتح من شهر نوفمبر القادم .

و أوضح، أمس، بيان لوزارة السكن و العمران، أن الوزارة ستشرع في توزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في جميع أرجاء الوطن- سكن اجتماعي، سكنات البيع بالإيجار”عدل”، سكنات بصيغة الترقوي العمومي”ال-بي-بي”-سكن ريفي- و أوضح أن هذه العملية تأتي تكملة للعمليتين السابقتين التي تمّ فيهما توزيع أكثر 100 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ حيث تم بتاريخ 10 جوان 2018 توزيع 50 ألف وحدة سكنية بمناسبة ليلة القدر المباركة و في 04 جويلية 2018 وزعت 55 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب .

أما فيما يخص العملية الثالثة التي تصادف ذكرى عيد الثورة الفاتح من نوفمبر، سيشرف وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، على انطلاقها هذا الخميس 25 أكتوبر 2018، من ولاية بسكرة و هذا ابتداء من الساعة السادسة و نصف مساء لتتواصل إلى غاية الفاتح من نوفمبر .

رزيقة.خ