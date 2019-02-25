توزيع 60 ألف وحدة من مختلف الصيغ قبل نهاية الثلاثي الأول من 2019

يرتقب توزيع نحو 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن قبل نهاية الثلاثي الاول من سنة 2019، مع مواصلة عمليات التوزيع حتى نهاية السنة، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار

و قال الوزير في كلمته لدى إشرافه على عملية توزيع 3.885 وحدة سكنية في حفل نظم بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة بالعاصمة ” نتوقع توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري” مضيفا أن “عمليات توزيع السكنات على المستفيدين ستستمر طيلة العام الجاري ، مع الحرص على توفير مختلف المرافق الضرورية للمواطنين بالأحياء السكنية الجديدة”

كما يرتقب خلال سنة 2019 استلام 200 ألف وحدة سكنية منها 13 ألف وحدة لفائدة المستفيدين بولاية الجزائر

ومن ضمن 3.885 وحدة سكنية التي تم توزيعها اليوم الأحد نجد 2.505 بصيغة البيع بالإيجار(عدل) و1.380 سكن اجتماعي منها 838 في إطار سياسة القضاء على السكن الهش و 542 في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري،و للتذكير تم سنة 2018 توزيع نحو 295 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر ولايات التراب الوطني

رزاقي.جميلة