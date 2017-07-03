كشف المدير العام للسكن كمال ناصري في تصريح له أن العملية الضخمة لتوزيع السكنات والمنتظرة بعد 48 ساعة من الآن، هي عملية تشمل صيغ السكنات الترقوية LPP والاجتماعية SOCIAL والسكنات الايجارية العمومية public locatif، لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين.

و حسب الوزير “يوسف شرفة” الذي أكد في كلامه على أن الدولة الجزائرية لن تتخلى على أي من البرامج السكنية في مختلف الأنماط مع مراعاة الوضعية المالية الحالية، حيث سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج “عدل 1″، وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم، ثم الانطلاق في توزيع سكنات “عدل 2” بقوة من خلال ضبط رزنامة خاصة بذلك، مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطرين الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم.

هذا وقد أسندت الوزارة مهمة إنجاز المرافق المتمثلة في المؤسسات التربوية والوحدات الأمنية إلى “دواوين الترقية والتسيير العقاري”، مشددا على ضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية السنة عبر القطر الوطني بغرض تمكين المستفيدين من سكنات مريحة تحت مظلة “الأحياء المدمجة”، و كذا حث دواوين الترقية العقارية عبر الوطن، على تسوية مشكل الديون في قطاع السكن مع إعطاء الأولوية لدفع مستحقات مؤسسة سونلغاز، ثم باقي الشركاء الآخرين، مجددا تعهده بصرف مستحقات المقاولين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

و قد شدد الوزير شرفة في تعليمات صارمة بشأن إجبارية منح الاستفادة المسبقة للمستفيدين من السكن عند وصول نسب إنجاز المشاريع السكنية إلى 65 بالمائة، مؤكدا على لجان الدوائر لتسريع دراسة الملفات بشكل مسبق، والتوزيع النهائي للسكنات مباشرة بعد دراسة الطعون.

و في نفس السياق عرج الوزير على موضوع المستفيدين من قرار الاستفادة من السكن الريفي، أنه سيتم منحهم الشطر الثاني من قيمة السكنات قريبا، كما أمر بالشروع في إجراءات الإلغاء في حالة عدم إنجاز المستفيدين لسكناتهم، وركز المتحدث على تأمين العقار المتحصل عليه في إطار مخططات شغل الأراضي، مؤكدا على أن تتم المصادقة على هذه المخططات قبل انتهاء عهدة المجالس الشعبية الحالية والحرص على عدم اقتحام الأراضي الفلاحية المستغلة.

شفيقة أوكيل