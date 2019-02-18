توزيع 500 سكن إجتماعي و200 مقرر إستفادة سكن ريفي بالبويرة

تم بالبويرة توزيع 500 سكن إجتماعي، و200 مقرر إستفادة من مساعدات لإنجاز سكن ريفي ببلديات ديره والحكيمية، سلمها والي الولاية مصطفى ليماني.
كما قام الوالي من جهة أخرى بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 100 سكن ترقوي مدعم بعاصمة الولاية .
وتم تخصيص غلاف مالي قدره 86 مليون دج لإنجاز هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه بـ 34 شهرا .
تم أيضا إطلاق مشروع 50 مسكنا إجتماعيا خصص له غلاف مالي يقدر بـ 38 مليون دج ببلدية بير أغبالو .
كما أشرفت السلطات المحلية على بعث ورشة مماثلة لإنجاز 50 وحدة إجتماعية أخرى ببلدية الهاشمية جنوب الولاية .
أين تم تخصيص مبلغ 34 مليون دج، لهذا المشروع الذي سيسلم في آجال 24 شهرا .