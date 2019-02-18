الإثنين , فبراير 18 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / توزيع 500 سكن إجتماعي و200 مقرر إستفادة سكن ريفي بالبويرة

توزيع 500 سكن إجتماعي و200 مقرر إستفادة سكن ريفي بالبويرة

Fella Soltani 18 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 39 زيارة

تم بالبويرة توزيع 500 سكن إجتماعي، و200 مقرر إستفادة من مساعدات لإنجاز سكن ريفي ببلديات ديره والحكيمية، سلمها والي الولاية مصطفى ليماني.

كما قام الوالي من جهة أخرى بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 100 سكن ترقوي مدعم بعاصمة الولاية .

وتم تخصيص غلاف مالي قدره 86 مليون دج لإنجاز هذا المشروع الذي حددت مدة إنجازه بـ 34 شهرا .

تم أيضا إطلاق مشروع 50 مسكنا إجتماعيا خصص له غلاف مالي يقدر بـ 38 مليون دج ببلدية بير أغبالو .

كما أشرفت السلطات المحلية على بعث ورشة مماثلة لإنجاز 50 وحدة إجتماعية أخرى ببلدية الهاشمية جنوب الولاية .

أين تم تخصيص مبلغ 34 مليون دج، لهذا المشروع الذي سيسلم في آجال 24 شهرا .

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

الرئيس بوتفليقة يوافق على ترقية عين وسارة إلى ولاية منتدبة

وافق  رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ترقية عين وسارة، إلى ولاية منتدبة، وجاء هذا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super