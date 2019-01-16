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توزيع 40 ألف وحدة سكنية شهر فيفري الداخل

Fella Soltani 16 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 41 زيارة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن “أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ سيتم توزيعها شهر جانفي الجاري على مستوى 34 ولاية.

وأوضح طمار في كلمة له خلال حفل تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات “عدل” بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي و والي العاصمة عبد القادر زوخ أن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع على النحو التالي: 14.500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و 17.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 5.000 إعانة ريفية و 4.000 قطع أرضية اجتماعية و 2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و 500 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي. وذكر في ذات الإطار أنه تم توزيع في سنة 2018 ما يعادل 295 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

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